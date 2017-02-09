Ümit Kocasakal'dan, Ak Partili başkan için suç duyurusu

İSTANBUL Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, konferans için geldiği Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde, Ak Partili Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın meclis toplantısında, "Teröristlere yardım eden bir kişidir" dediği gerekçesiyle, hakkında suç duyurusunda bulundu.CHP İlçe Başkanlığı'nın daveti üzerine geçen ay Karamürsel'e gelen Ümit Kocasakal, 'Başkanlık ve Referandum Tuzağındaki Türkiye' konulu konferensa katıldı. Karamürsel Belediyesi'nin salon tahsis etmemesi üzerine konferans, Karamürsel Öğretmenevi'nde düzenlendi. Karamürsel Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısında CHP'li meclis üyeleri tarafından konunun gündeme getirilmesi üzerine Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "Teröristlere yardım eden bir kişidir, siz nasıl olur da böyle birini Karamürsel'e getirirsiniz" sözleri üzerine, Kocasakal bugün ilçeye gelerek Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusunda bulunmasının ardından CHP İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapan Kocasakal, "Belediye Başkanı olmak kişilere keyfi davranma, hakaret etme, halkın belediyenin imkanlarından yararlanmasını engelleme hakkı vermemektedir. Teröre destek olanları görebilmek için uzaklara bakmaya gerek yoktur" dedi.Karamürsel Belediyesi'in Şubat ayı meclis toplantısında konunun gündeme geldiğini ve tartışma konusu olduğunu söyleyen Kocasakal konuşmasını şöyle sürdürdü:"Belediye Başkanı İsmail Yıldırım şahsıma yönelik olarak gerçek dışı onur ve saygınlığımı rencide edebilecek ağır ve hakaretamiz isnatlarda bulunmuş, şu ifadeler kullanmıştır; 'Eski baro başkanı Ümit Kocasakal teröristlere yardım eden bir kişidir, siz nasıl olur da böyle birini Karamürsel'e getirirsiniz. Bu ülkede teröristlerin özgürlüğünü, teröristlerin söylemlerini savunanların, teröristlerle kol kola gezenlerin birlik ve beraberliği sağlayacağına inanmayan bir zihniyete sahibim. Teröristlere kol kanat geren, onları destekçiliğini yapan hiçbir konuşmacı Karamürsel Belediyesine ait herhangi bir yerde program yapamayacaktır, hiç bir imkandan yararlanamayacaktır'. Elbette ki Yıldırım şahsımı sevme, beğenme, düşüncelerimi benimseme, onaylama gibi bir zorunluluğu bulunmadığı gibi aksine düşüncelerime katılmamak, bunun yanı sıra bu düşüncelerimi eleştirme hakkı mevcuttur. Hatta kamuya mal olmuş bir kişi olarak şahsıma daha sert, haşin ağır eleştirilerin yöneltilmesi de doğaldır. Ancak Yargıtay'ımızın çeşitli kararlarından ortaya koyduğu gibi bu gibi durumlarda dahi yapılmak istenen eleştiri ile kullanılan dil ve üslup arasında düşünsel bir bağ olması, eleştiri bakımından lüzumsuz yere incitici ve tahkir edici sözcüklerin kullanılmaması zorunludur. Oysa bir belediye başkanının bu konumunun gereği olarak sözlerine ve üslubuna daha fazla dikkat etmesi gerektiği gibi kendisinden eleştirilerini hakaret etmeksizin yapabilme birikim ve becerisine sahip olması beklenir. 3 dönem baro başkanlığı yapmış, ceza hukuku öğretim üyesi olan bir kişiye tamamen gerçek dışı dayanıksız ve soyut bir biçimde terör destekçisi yaftalamasını bu denli kolaylıkla ve fütursuzca yapabilmenin bir açıklaması olamayacağı gibi bunun hukuki bir bedeli de bulunmaktadır."Kocasakal, Yıldırım hakkında tazminat davası da açacağını belirterek, kazanması halinde bunu Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacağını sözlerine ekledi.

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