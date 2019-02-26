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Ümit Karan hakkında zorla getirilme kararı 

Yüksel KOÇ/İSTANBUL()-İSTİNAF Mahkemesi, "Basit cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılmayan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın, bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.  Eski milli futbolcu...

Ümit Karan hakkında zorla getirilme kararı 

Yüksel KOÇ/İSTANBUL()-İSTİNAF Mahkemesi, "Basit cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılmayan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın, bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. 
Eski milli futbolcu Ümit Karan, 2015'te oturduğu apartmanın görevlisi İ.A.'ya "Basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar verdi. İ.A.'nın avukatı Işıl Gülümser dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, müşteki İ.A. ve avukatı katılırken, sanık Ümit Karan ve avukatı katılmadı. Duruşmada söz alan müşteki İ.A., "Daha önce poliste, savcılıkta ve mahkemede ifade vermiştim. İfademi tekrarlıyorum. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Müştekinin Avukatı Işıl Gülümser, davaya konu olay nedeniyle müvekkilinin psikolojisinin bozulduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. 
Mahkeme, sanığın duruşma günü ve saatinde hazır edilmesi için bağlı bulunduğu emniyet müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi. Sanığın özel avukatının duruşmaları takip etmediğini gerekçe gösteren mahkeme, sanık için İstanbul Barosu'ndan avukat istenmesine karar verdi. 

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