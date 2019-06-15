'Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali', temsili Yörük göçü ile başladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortejle başladı. Mehteran takımı, çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleriyle gösteriler sunduğu kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.Radyo D, Dream TV, Dream Türk ve Slow Türk’ün medya sponsorluğunu üstlendiği, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen '19'uncu Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali' yapılan temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne Alanya protokolünün yanı sıra Mehteran takımıyla çeşitli dans ve sanat okullarından katılanlar kostümleri ve gösterileriyle eşlik etti. Kortej yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.Bu yılki temanın Osmanlı, çini ve Rus yılı olarak belirlendiği festivalin kortejinde kardeş ülkelerden geleneksel kıyafetli insanlar, dansçılar tarihi Kızılkule önüne kadar müzik eşliğinde yürüdü. Burada oluşturulan alanda ise 'Osmanlı'dan esintiler' defilesi düzenlendi.Sunuculuğunu Radyo D'den Sema Eryiğit Emek'in yaptığı festival, 17 Haziran’a kadar sürecek. Festival boyunca Bülent Ersoy, Ajda Pekkan ve Yalın ile Pascal Nouma hayranlarıyla buluşacak.

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