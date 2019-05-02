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Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mardin'den başladı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu ve GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun başlangıcı Mardin'den yapıldı. Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep’ten oluşan 4 etaplı Uluslararası...

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mardin'den başladı
TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu ve GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun başlangıcı Mardin'den yapıldı.
Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep’ten oluşan 4 etaplı Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Türkiye'den 6, 6 ülkeden ise 7 takımın katılımıyla Mardin'den başladı. Bisiklet Turu'nda Mardin-Midyat-Beyazsu-Nusaybin-Dara-Mardin arasındaki 177 kilometrelik alan parkur olarak kullanılacak. Mardin'den başlayan 620 kilometrelik tur, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te sürecek.
Yarışmanın startını veren Vali Mustafa Yaman, Mardin'in artık spor şehri de olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“13 takım ve 80 sporcunun katılımıyla Uluslararası Mezopotamya Bisiklet yarışlarına başlıyoruz. Bundan sonra Mardin’de bisiklet federasyonuyla beraber bu yarışları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Allah nasip eder Cumhurbaşkanlığı turlarının bir ayağı olur. Mardin artık bir spor şehri oldu. Son 2 senedir sağlanan huzur ve huzurun sürmesiyle uluslararası yarışlar artık ilimizde yapılıyor. İnşallah parkurumuz bitecek, artık pist yarışlarına başlayacağımızı düşünüyorum. Üniversite alanı içerisinde Mardin Valiliği ve kayyum döneminde yapmış olduğumuz bisiklet parkuru bitmek üzere. İnşallah orada güzel yarışlar yapabileceğiz."
Yarışmanın ikinci etabı yarın Şanlıurfa’da üçüncü etabı 4 Mayıs’ta Kilis’te dördüncü etabı ise 5 Mayıs’ta Gaziantep’te yapılacak.

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