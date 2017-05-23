Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu startı Mardin'den verildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()- TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun startı bugün Mardin'den verildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, böylesi bir yarışmanın Mardin'de düzenlenmesinin kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun gerçekleştirdiği ve Mardin Valilik ile Büyükşehir Belediyesi'nin eav sahipliği yaptığı, "Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu"na Mardin'de start verildi. 20'ye yakın yabancı sporcunun yanısıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'e yakın bisikletçi, Mardin'de düzenlenen 6 turluk 7 kilometrelik kulvarda yarıştı. Türk Hava Yolları, Spor Toto, Salcano, Vestel, Shimano ile Torku markalarının sponsor olduğu Bisiklet turunun mesbolik startı Mardin'in tek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nden verildi. Turnuva nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nda Artuklu Belediyesi ile Mardin Devlet Hastanesi arasındaki Vali Ozan Caddesi parkur olarak kullanıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, böylesi bir yarışmanın burada düzenlemesiyle kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Göreve geldiğimizden bu yana sporun barış, kardeşlik ve kültür kaynaşması şiarı ile yoğun gayret içerisindeyiz. Bütün kurumlarımızla iş birliği içinde gerçekleştiriyoruz. Mardinimizin tanıtımında çok önemli bir obje olacak bu yarışın başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise, bu tür organizasyonlarla Türkiye'nin kendisini kanıtlamış bir ülke olduğunu belirterek Mardin'de bu tür yarışmaları coşkulu bir şekilde düzenlediğini söyledi.

Bisiklet turunda yarışan sporculardan Mehmet Demir, yarışma sayesinde hem medeniyet şehri Mardin'i gezme imkanı bulduğunu hem de keyifli bir yarışmanın içinde olacağı için kendisini şanslı hissettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yarışın startı Vali Mustafa Yaman tarafından verildi.

Yarışmanın ikinci ebatı yarın Batman’da üçüncü ebatı ise sonraki gün Diyarbakır'da düzenlenecek.



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