TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından 2 gün önce startı Mardin'den verilen Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu, Diyarbakır etabı ile sona erdi. 5 ülkeden ve farklı bölgelerden 160 sporcunun katıldığı etkinlikte sporcular, yarışma öncesi tarihi Sur ilçesinde bisiklet turu atttı.

Mardin ve Batman'da yapılan Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun finali bugün Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği organizasyona, Vali Hüseyin Aksoy, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Uluslararası Medeniyetler Bisiklet turu yarışından önce tarihi iç kaleden start alan sporcular Bisikletleriyle tarihi surları, On gözlü köprü, Şeyh Sait Meydanı, Gazi Caddesi, Ulu Camii, Balıkçılarbaşı, Mardinkapı, Turistik Caddesi, Urfakapı, Çiftkapı semtlerinde yaklaşık 3 kilometrelik alanda gezdi. Bisiklet yarışının startı Valilik önünde verilirken, burada sporcular Yaşar Kemal Caddesi, Ofis Alt Geçit ve Koşuyolu Caddesi güzergahında toplam 10 tur atarak 34 kilometre yol kat ederek pedal çevirdi.

Türkiye'yi yurtdışındaki yarışmalardada temsil eden Konya Torku Şeker, Kocaeli BRİSSA ve Konya Çumra gibi ekiplerin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Makedonya, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen Bisikletçiler birbirleriyle kıyasıya yarışırken, elit erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler ve master erkekler olmak üzere 4 kategoride pedal çevirdi.

Diyarbakır'da düzenlenen Uluslararası Medeniyetler Bisiklet turuna 5 ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığını belirten Vali Hüseyin Aksoy, "Diyarbakır'ın tarihi güzelliklerini kamuoyuyla paylaşmak ve burada bir spor etkinliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonrada bu tür faaliyetleri ilimizde gerçekleştirmek adına her türlü çalışmayı yapacağımızı da ifade etmek istiyorum. İç kaleden yapacağımız bu start aslında bir gösteri olacak. Tarihi mekanlarımızın da kamuoyuyla paylaşılması adına bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz"dedi.

Bisiklet turu sonunda Vali Aksoy ve protokol dereceye giren sporculara madalya takarken, Diyarbakır Valiliği derece alan sporculara altın hediye etti. Sporcuların madalya töreninin ardından 100 çocuğa bisiklet ve tablet hediye edildi.



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