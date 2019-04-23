Uluslararası Manisa Mesir Festivali başladı

ULUSLARARASI Manisa Mesir Festivali, 26'ıncı Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılışıyla başladı.UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 479'ncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'yla start aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde firmalara kapılarını 26'ncı kez açan fuara ise; Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Mehmet Yılmaz, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Fuarın açılış töreni öncesi, Sri Lanka'dan gelen yabancı dans topluluğu ekibi gösteri yaptı. Sri Lanka ekibi, ülkesindeki saldırı sonrası isterlerse gösteriyi gerçekleştirmeyebilecekleri yönündeki öneriye, Türkiye'ye bunun için geldiklerini belirterek, gösteriyi yapacaklarını söyledikleri belirtildi.'ÜLKEMİZ AVRUPA SIRALAMASINDA İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR'Açılışta konuşma yapan MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, son dönemde Türkiye'nin fuarcılıkta yükselişe geçtiğini belirterek, "Dünyadaki 200 bin metrekarenin üzerinde yer alan fuar sıralamasında, 28 ülkeden birisi Türkiye Cumhuriyeti olarak yer almıştır. Bu 28 ülkeden ilk 5'i, dünyadaki tüm fuar gelirlerinin yüzde 60'ını kendisi alıyor. 2018 yılında Avrupa'da 2 bin fuar düzenlenmiş. Ülkemizde düzenlenen 400 fuar, Avrupa sıralamasında ikinci sırada yer almıştır" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün de Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Manisa ve Türkiye için çok önemli ve değerli olduğunu belirtti. Başkan Ergün, açılışı yapılan Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın da yurtiçi ile yurtdışından birçok firmayı ağırladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Ahmet Deniz de mesir festivalinin önemine dikkat çekti.Konuşmaların ardından fuar merkezi önünde açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri, fuar merkezi içerisindeki stantları gezdi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen fuar, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde SNS Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Manisa Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 120 firmanın katıldığı fuar, 28 Nisan'a kadar 10.00- 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.HAZIRLIKLAR VE FESTİVAL PROGRAMI28 Nisan Pazar günü Sultan Camii kubbe ve minarelerinden, evlerin balkonlarından olmak üzere 45 noktada saçılacak olan 6 ton mesir macunu, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği tarafından hazırlanıp, paketlendi ve koruma altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ise şehrin işlek noktalarını ve mesirin saçılacağı Sultan Camii çevresini Türk Bayrağı ve festivalin bayraklarıyla donattı. Festival kapsamında bando ve dans gösterileri, sokak konserleri ile renklenecek olan 24 Nisan Çarşamba günü, fantezi müziğin sevilen sesi Kibariye saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılarla buluşacak. 25 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te bir otelde karma el sanatları sergisi açılacak. Saat 15.00'te Kültür Merkezi'nde 'Dünden Bugüne Basında Mesir' konulu gazete haberleri sergisi, Kalemle Kağıdın Düeti isimli 'Tükenmez Kalem' sergisi, 'Dodolina Seramik' sergisi açılacak. Yine aynı gün fener alayı ve Uluslararası Halk Dansları Gala Gecesi düzenlenecek. 26 Nisan Cuma günü Saat 12.00 Sultan Camii'nde Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve mesire emeği geçenlerin ruhuna mevlidi şerif okunacak. Pilav ve keşkek dağıtılacak. Saat 21.00'de Türk pop müziğinin sevilen sesi Fettah Can Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek. 27 Nisan Cumartesi günü Yeni Han Develik alanında 18. Mesir Yemekleri ve Mesirli Tatlılar Yarışması düzenlenecek. Saat 21.00 arabesk müzik şarkıcısı Serkan Kaya Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılarla buluşacak. Köklü festival, 28 Nisan Pazar günü, saat 12.00'de geleneksel mesir korteji ve ardından Sultan Camii'nden 6 ton mesir macununun halka saçılmasıyla noktalanacak.

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