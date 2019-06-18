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Uluslararası Leylek Festivali için hazırlıklar tamamlandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - BURSA'da 15.Uluslararası Leylek Festivali hazırlıklarında sona gelindi. Bursa Karacabey Belediyesi'nce 22-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan 15. Uluslararası Leylek Festivali’nin hazırlıkları tamamlandı....

Uluslararası Leylek Festivali için hazırlıklar tamamlandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - BURSA'da 15.Uluslararası Leylek Festivali hazırlıklarında sona gelindi.
Bursa Karacabey Belediyesi'nce 22-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan 15. Uluslararası Leylek Festivali’nin hazırlıkları tamamlandı. Karacabey Belediyesi’nin uluslararası düzeydeki önemli organizasyonlarından biri olan ve her yıl hem Türkiye’den hem de dünyanın pek çok yerinden çok sayıda insanın ilgiyle takip ettiği festivale bu yıl da yoğun katılım bekleniyor.
Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde yer alarak, Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olan Karacabey’de festival kapsamında 2 gün boyunca pek çok aktivite gerçekleşecek. Çocuklara özel yarışma ve gösteriler, animasyon aktiviteleri, yerel ürünler standı, köylü pazarı, geleneksel fener alayı ile festival alanı renklenecek. Festivalde sahne alacak Ayna Grubu da birbirinden güzel nostaljik şarkılarıyla sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.
BAŞKAN ÖZKAN: 'KARACABEY'İ EN İYİ TEMSİL ETME GAYRETİNDEYİZ'
Festival hakkında bilgi veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’in geniş coğrafyasında, birbirinden eşsiz doğal güzelliklere ev sahipliği yaptığını kaydederek, “İlçemiz; Uluabat Kuş Cenneti, Eskikarağaç leylek köyü, Karacabey Harası, ıhlamur ormanları, yarış atları, ayı barınağı, tarihi mekanları, longoz gibi pek çok turizm değeri ile özellikle son yıllarda ilgiyle takip edilmeye başlandı. Bu noktada Uluslararası Leylek Festivali de ilçemizin tanıtım faaliyetlerinde bizlere önemli bir katkı sağlıyor. Bu noktada Eskikarağaç Leylek Köyü de alanında Avrupa’da çok önemli bir yere sahip. İlçemiz ayrıca,‘hayvan dostu kent’ unvanını, geçmişten bu yana gururla taşımaya devam ediyor. Bizler de bu güzel şehre yakışır çalışmalara imza atarak, Karacabey’i ülkemiz ve dünya ölçeğinde en iyi şekilde temsil etme gayretindeyiz. İlçemizin turizm pastasından hak ettiği payı alması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.
Festivalde Cumartesi günü saat 20.00’de açılış ve fener alayının ardından Ayna grubu sahne alacak. Hafta sonu Uludağ Üniversitesi metro durağından ve Karacabey Cumhuriyet alanından, Eskikarağaç Mahallesi'ndeki festival alanına ücretsiz otobüs seferleri yapılacak.

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