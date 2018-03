'Uluslararası İyilik Ödülü' alan gencin hedefi, çocuklar için protez yapmak

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), () - MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl (22), kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle 200 hayvanın yürümesini sağladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nca 'Uluslararası İyilik Ödülü' verilen Kızıl, kolu olmayan çocuklar için protez yapmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen 'Uluslararası İyilik Ödülleri' sahiplerini bulurken, Derik'te oturan Hasan Kızıl da bu yıl ödül aldı. Çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl'a, engeli bulunan 200 hayvan için kendi imkanıyla yaptığı protez ve yürüteç dolayısıyla 'Uluslararası İyilik Ödülü' verildi. Kızıl, ödülünü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Hurdacılardan aldığı malzemelerle hayvanlar için protez yapan Hasan Kızıl, şimdiki hedefinin, kolu olmayan çocuklara protez yapmak olduğunu söyledi. Engeli olan hayvanlar için protez yapma fikrinin hayvan sevgisiyle oluştuğunu anlatan Kızıl, "Küçüklükten beri hayvanları çok seviyorum. Çocukluğumda başlayan hayvan sevgim var. Çevremde gördüğümü engelli hayvanlar için neler yaparım, diye düşünmeye başladım. Yurt dışında yapılan protezleri inceledim. Daha sonra onları kendim yapmayı denedim. İlk etapta kırık oyuncaklar kullanmaya başladım. Böyle çok işe yaramıyordu; ama beni mutlu ediyordu. Sonra biraz daha araştırmalara başladım. Bu çalışmayı daha profesyonel hale getirmeyi hedefledim. Hayvanlar, her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Alüminyum boruları alarak, bisiklet tekerlekleri alarak, bir araya getirdim. Sonra çok güzel yürüteçler ortaya çıktı. O an onları götürdüğüm zaman ilk etapta o köpek veya kedi o yürüteçten korkuyorlardı; ama zamanla alışıyordu" diye konuştu.

'YÜRÜTEÇ TAKTIĞIMIZ KÖPEK BİZİ KOVALADI'

Bir köpeğe taktığı yürütecin ardından hayvanın kendisini kovaladığını anlatan Kızıl, "Hayvana yürüteci ilk taktığımız zaman ilk etapta minik minik adımlar atmaya başlıyordu sonra koşmaya başlıyor. Hiç yürümeyen köpekler, bu sefer kedi kovalamaya başlıyor. Hiç yürümeyen bir köpeğe yürüteç takmıştık, şok olmuştu. Daha sonra bizi kovalamıştı, hepimiz kaçmıştık. Böyle çok güzel oluyor. 3 yıldır yürüteç ve protez yapıyorum. İlk etapta çok zor oluyordu. Hurdacılardan aldığım demirlerden yürüteç ve protez yapıyordum; ama şu anda daha iyi yürüteçler yapıyoruz" dedi.

'BİR ÇOCUK İÇİN PROTEZ YAPMA ÇALIŞMAM VAR'

Kolu olmayan bir çocuk için protez yapma çalışmalarına başladığını da anlatan Hasan Kızıl, şunları söyledi:

"Şu an benden istenen yürüteç sayısı, 100 ile 150 arası. Bir de çocuklar için başka projem var. Şu anda bekleyen bir sürü kişi var. Bir çocuk için protez yapmayı düşünüyorum. Çocuğun eli ve kolu yok. En büyük hayali, kendi başına yemek yemesidir. Annesi ona baktığı için o annesi ona yemek veriyor ve bu durum aşırı zoruna gidiyor. Çalışmalara başladım. Onun için bu tarz bir protez yapacağım. Bu protezler çalışabilir. İstediği her şeyi eliyle alabilecek. Böylece çatal, bıçak ve kaşık ile yemeğini yiyebilecek. Bu, tamamen plastik ve ucuza mal oluyor. Çocuklar ve hayvanlar için yaptığım projeler tamamıyla ücretsizdir. 'Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görüldüm. Bu ödül gerçekten beni mutlu etti ve güç kazandırdı. Toprağın bu tarafındayken, yapabileceklerimizi yapalım. Toprağın diğer tarafında her şey için çok geç olabilir. O yüzden bütün canlılara insanlık için çalışmalıyız."

FOTOĞRAFLI