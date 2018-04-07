Uluslararası İslamafobi konferansı başladı

İSTANBUL, () - ULUSLARARASI İslamafobi Konferansı'nın açılışında konuşan Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "İslamafobi korkuyla başladı, düşmanlığa ve ırkçılığa dönüştü" dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) bünyesinde çalışmalarını sürdüren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi’nin organize ettiği 'Uluslararası İslamafobi Konferansı' İstanbul'da başladı. 6-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olana konferansa Dr. Farid Hafez, Dr. Salman Sayyid, Prof. Dr. Mehmet Görmez gibi birçok akademisyen konuşmacı olarak katıldı.

Avrupa başta olmak üzere dünya çapında son yıllarda daha da ivme kazanan İslam karşıtlığı ve 'İslamofobi' konusunda yaşananların masaya yatırılacağı 'Uluslararası İslamofobi Konferansı' İZÜ’nün Halkalı kampüsünde yapılıyor. 3 gün sürecek konferansta ünlü akademisyenler son yıllarda şiddeti artan İslam karşıtlığını tartışacak.

"İSLAMAFOBİ KORKUYLA BAŞLADI, DÜŞMANLIĞA VE IRKÇILIĞA DÖNÜŞTÜ"

İslam dininin tıpkı tabiat, kainat gibi yaratıcıya teslimiyeti sağlamak için gelmiş bir din olduğunu belirten Prof. Dr. Görmez, şöyle konuştu:

"İslamafobi üzülerek belirteyim, son 20 yılda korkuyla başladı, düşmanlığa ve ırkçılığa dönüştü. Fakat bugün itibariyle biz İslamafobi konusunda yeni bir döneme girdik. Bu dönem artık İslamfobi'nin arka planının bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı, Irak'ta kimyasal silahlar yalanının ortaya çıktığı, Guantanamo'daki hadiselerin sebeplerini bildiğimiz yani bütün arka planları ortaya çıktığı bir dönem. Ben bu dönemi İslamafobi'yi aşmak olarak değerlendiriyorum. Biz Müslümanların bunu aşmak için sürekli İslamafobi üzerinde durmak yerine İslamafobi'yi aşmanın yollarını bulmamız lazım. Bu korkunun sindiği kalplere, İslam'ın rahmetini, ilimle ve hikmetle nasıl taşıyacağımızı konuşmamız gerekiyor."

PROF. DR. BULUT: MÜSLÜMANLAR BÜTÜN DÜNYADA BARIŞ DÜZENİ TESİS ETTİLER

Üniversitenin başta bölgesel sorunlar olmak üzere dünyanın gündemindeki meselelerle ilgili konferanslar, araştırmalar ve projeler yaptığını dile getiren İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da, "İki gün boyunca dünyanın birçok üniversitesinden aramızda önemli misafirlerimiz var. Amerika ve Avrupa'dan 10'a yakın ilim adamı, konunun uzmanları aramızda. Türkiye'den de başta eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez olmak üzere çok seçkin alanın uzmanları var. İslam'ın kelime anlamı 'barış' demektir. Müslümanların kurduğu medeniyette de Müslümanlar bütün dünyada barış düzeni tesis ettiler" dedi.

"İSLAM'IN ÖTEKİNE TAHAMMÜL EDEMEYEN GİBİ GÖSTERİLMESİNİN POLİTİK AMACI VAR"

İslamafobi'nin batı merkezli bir kavram olduğunu aktaran Prof. Dr. Bulut, Müslümanların tarih boyunca Avrupa ve ötekiyle son derece barış içinde olduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Bulut, "Diledikleri gibi yaşama hürriyetine sahip oldukları ve kiliseler,havralar açmalarının ötesinde okullarını açıp, hatta kendi mahkemelerini kurduklarını görüyoruz. İslam Medeniyeti tarih boyunca böyle bir medeniyetken bugün İslam'ın sanki ötekine tahammül edemeyen ve irrasyonel olarak gösterilmesinin politik amacı var. Bu amaçta tabiatıyla dünyadaki haksızlıklara, dengesizliklere, sömürüye karşı çıkacak en önemli potansiyeli barındıran Müslümanlardır" diye konuştu.

"MUTLU YAŞAMANIN REÇETESİ İSLAM'DIR"

Prof. Dr. Bulut, "İnsanı hem bu dünyada hem öbür dünyada mutluluk içinde yaşatmanın reçetesinin İslam olduğunu ve tarihten günümüze kadar böyle bir medeniyetin çocukları olduğumuzu dünyaya göstermek, öğretmek ilim insanlarının, araştırma kurumlarının, üniversitelerin görevidir" ifadelerini kullandı.

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