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Uluslararası festival için mozaik ve seramik sanatçılarından ortak çalışma

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde yer alan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA), bu yıl 'Göç ve Kimlikler' temasıyla '9. Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali' gerçekleştirilecek. 31 Ekim'e...

Uluslararası festival için mozaik ve seramik sanatçılarından ortak çalışma

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde yer alan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA), bu yıl 'Göç ve Kimlikler' temasıyla '9. Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali' gerçekleştirilecek. 31 Ekim'e kadar 40'a yakın etkinliğin yapılacağı festival için kente gelen mozaik ve seramik sanatçıları ise çalışmalarına başladı.
UKKSA'da bu yıl resim, heykel, seramik, mozaik, edebiyat, tiyatro, şiir ve müzik dinletileri, söyleşi ve konserler olmak üzere 40'a yakın etkinlik yapılacak. 100'ü aşkın sanatçı ile binlerce sanatsever, '9. Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali' kapsamında misafir edilecek. Festival etkinlikleri çerçevesinde çalışmalar, 20 Nisan ile 31 Ekim arasında gerçekleştirilecek. 12 Ağustos'ta yapılan programda ise etkinliklerde ortaya çıkan eserler, halka sunulacak. Bu yıl ayrıca sanat ve edebiyat alanında önemli hizmetleri bulunan isimlere, 'Yaşam Boyu Onur' ödülleri verilecek. Onur ödülü verilecekler arasında Prof. Dr. Korkut Boratav, yazar Ayşe Kulin, Türk keman virtüözü Suna Kan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, gazeteci Halit Kıvanç, ressam Özdemir Altan, sanayici Yunus Büyükkuşoğlu, sinema yazarı Atilla Dorsay, şair ve yazar Hilmi Yavuz gibi isimler yer alıyor.
Festival için çalışma yapacak sanatçılardan ilk grup, Datça'ya geldi. Türkiye'nin farklı illerinden 7 mozaik sanatçısı ile Bodrum ART Kültür ve Sanat Derneği üyesi 15 seramik sanatçısı, 10 gün süreyle UKKSA'da üretecekleri eserler için ortak çalıştayda çalışmaya başladı.
Çalıştayın proje koordinatörlerinden mozaik sanatçısı Süha Semerci, "Bu çalıştay, aynı zamanda Datça'da yapmayı planladığımız, uluslararası mozaik festivalinin bir anlamda ön çalışması oluyor. Aramızda usta mozaik sanatçılarının yanı sıra bu sanatı hobi amaçlı yapan arkadaşlarımızda bulunuyor. Mesleğin ustaları olarak onlara, sanatın püf noktalarını ve inceliklerini uygulamalı olarak gösterebilmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Datça'da 9 yıldır sanata ve sanatçılara kapılarını açan UKKSA'yı çok önemsiyoruz. Bu tür örneklerin ülke çapında yaygınlaşmasını umut ediyoruz" diye konuştu.
Bodrum ART Kültür ve Sanat Derneği Başkanı İnci Başağa Yörükoğlu ise UKKSA'daki etkinliğe bu yıl 3'üncü kez katıldıklarını belirterek, "Bu yıl aynı anda mozaik sanatçıları ile bir arada çalışıyor olmak bize ayrı bir mutluluk verdi" dedi.

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