Uluslararası Farkındalık Festivali renkli başladı

TÜRKİYE'de 20 yıldır her ay yapılan Uluslararası Farkındalık Festivali, bu kez İzmir'in Menderes ilçesinin turistik yeri Gümüldür'de gerçekleştirildi. Dün başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalde yerli ve yabancı 500 katılımcı nefes, biyoenerji, sportif çalışmalar ile değişim tekniklerinden oluşan 28 farklı pratik çalışma yapıyor.Festival kapsamında denize karşı çimlerin üzerinde yoga yapan katılımcılar stres yönetimi, değişim sanatı, etkili iletişim, başarı sanatı, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma, farkındalık sanatı ve depresyondan özgürleşme üzerine çalışmalar da gerçekleştirecek. Ayrıca nefes, biyoenerji, meditasyon, gevşeme teknikleri, esneklik çalışmalarından oluşan 7 pratik çalışma, dans gösterileri, karaoke şenliği, film gösterimi, bilgi yarışmaları, interaktif söyleşiler ve dünya koreografi şampiyonası festival kapsamında yer alıyor.Türkiye'nin yanı sıra ABD, Japonya, Hindistan, Fransa, İspanya, Bulgaristan, Almanya, İngiltere, Fildişi Sahili'nden konukların katıldığı festival 9 Haziran'da sona erecek.

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