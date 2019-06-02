Uluslararası Farkındalık Festivali renkli başladı

Festival kapsamında denize karşı çimlerin üzerinde yoga yapan katılımcılar stres yönetimi, değişim sanatı, etkili iletişim, başarı sanatı, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma, farkındalık sanatı ve depresyondan özgürleşme üzerine çalışmalar da gerçekleştirecek. Ayrıca nefes, biyoenerji, meditasyon, gevşeme teknikleri, esneklik çalışmalarından oluşan 7 pratik çalışma, dans gösterileri, karaoke şenliği, film gösterimi, bilgi yarışmaları, interaktif söyleşiler ve dünya koreografi şampiyonası festival kapsamında yer alıyor.
Türkiye'nin yanı sıra ABD, Japonya, Hindistan, Fransa, İspanya, Bulgaristan, Almanya, İngiltere, Fildişi Sahili'nden konukların katıldığı festival 9 Haziran'da sona erecek.
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