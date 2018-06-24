Uluslararası Bilkent Piyano Festivali’nde 8 yaşındaki Arya’ya ödül

BURSA, () - BİLKENT Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Bilkent Piyano Festivali, Steinway&Sons Ödül Töreni ile sona erdi. 16 yaş altı çocuk kategorisindeki konser verme ödülü, Bursa’dan katılan ve festivalin en genç piyanisti olan Arya Su Gülenç (8) ile Bilkent Üniversitesi Piyano Bölümü öğrencisi Eda Öncül'ün oldu.

Bilkent Üniversitesi Konser Salonu'nda 17- 22 Haziran günlerinde düzenlenen Uluslararası Bilkent Piyano Festivali’nde, 16 yaş altı çocuk ve 16 yaş üstü genç toplam 22 piyanist performanslarını sergiledi. Steinway&Sons ödüllerini kazananlar da festival süresince sergiledikleri performansları ölçü alınarak Steinway konser sanatçılarının oluşturduğu jürinin değerlendirmesi sonucu belirlendi. ABD Boston Üniversitesi Piyano Bölüm Başkanı Prof. Boaz Sharon, ABD New York Üniversitesi Piyano Bölüm Başkanı Prof. Eduardus Halim ve Festival Sanat Yönetmeni Dr. Yoonie Han’dan oluşan Stainwey konser sanatçıları jürisi, 16 yaş altı çocuk kategorisinde ödülü, festivale Bursa’dan katılan ve festivalin en genç piyanisti olan Elena Çekiç Müzik Akademisi öğrencisi Arya Su Gülenç ile Bilkent Üniversitesi Piyano Bölümü öğrencisi Eda Öncül arasında paylaştırdı. Ödül alan ikili, 2018 yılında, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile birlikte performans ve Ankara’da farklı salonlarda resital verme olanağı bulacak.

Piyano koçu Elena Çekiç, Arya Su Gülenç’in yurt içi ve dışından festivale katılan 22 piyanist arasından bu ödüle layık görülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Arya, yetenekli ve çalışkan bir öğrenci. Bu uzun yolculukta sağlam adımlarla ilerliyor. Bundan sonra daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum" dedi.

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