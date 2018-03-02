Ulusal Süt Konseyi, "Süt İçiyorum" kampanyasını başlattı

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,()

ULUSAL Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, "Türkiye'de 2017 yılında toplam süt üretimimiz 20,7 milyon ton.

Üretimimiz son 5 yılda yüzde 14, son 10 yılda yaklaşık yüzde 70 arttı. Türkiye'de kişi başı içme sütü tüketimi 36 kilogram" dedi.

Ulusal Süt Konseyi tarafından, sütün en doğal ve sağlıklı haliyle herkes tarafından tüketiminin teşvik edilmesi amacı ile başlatılan 'Süt İçiyorum' kampanyasının detayları Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantıda paylaşıldı. Taksim'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Nevzat Artık, başta çocuklar olmak üzere bireyleri sağlıklı süt tüketimi konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek amacı ile başlatılan kampanya kapsamında, Türkiye ve dünyadaki süt ve süt ürünleri tüketim ve üretim rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİŞİ BAŞI İÇME SÜTÜ TÜKETİMİ 36 KİLOGRAM"

Sütün sağlığa faydasının altını çizen Artık, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de 2017 yılında toplam süt üretimimiz 20,7 milyon ton. Üretimimiz son 5 yılda yüzde 14, son 10 yılda yaklaşık yüzde 70 arttı. Türkiye, dünyanın en büyük 8'inci, Avrupa'nın en büyük 3'üncü süt üreticisi konumunda. Sanayiye aktarılan çiğ süt miktarı 9,1 milyon ton, sektörde kayıt dışı pazarlanan çiğ süt oranı ise yüzde 56 civarında. Dış ticarete bakıldığında 2017 yılında bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 5, ithalatımız yüzde 2,3 arttı. Türkiye'de kişi başı içme sütü tüketimi 36 kilogram. Asya ülkelerinin kişi başı tüketimi 33,18, Avrupa'da 59,4, ABD'de 57,32 kilogram. Türkiye'de kişi başı süt ve süt mamulü tüketimi ise 231 kilogram. Kişi başı peynir tüketimimiz 15,2, yoğurt tüketimimiz 30, ayran tüketimimiz 15,6, tereyağı tüketimimiz ise 1,52 kilogram."

'AMBALAJDA KATKI MADDESİ VAR' ŞEKLİNDEKİ İDDİALAR

Prof. Dr. Nevzat Artık, konuşmasında sütün, yapısı gereği hızla bozulabildiğine dikkati çekti. Sütün, ineklerden elde edildiği andan itibaren iyi koşullarda, vitamin minerallerini kaybetmeden korunması gerektiğini aktaran Artık, ambalajlı sütlerin açıldıktan sonra 2 günde tüketilmesinin ideal olduğunu ifade etti. Artık, kamuoyunda yanlış bilinen 'ambalajda katkı maddesi olduğu' yönündeki bilgilerin tamamen yanlış olduğunu savundu.

"TÜRKİYE'DE SAĞLIKLI SÜT TÜKETİM ORANI DAHA DA DÜŞÜYOR"

Kayıt dışı süt tüketimi oranına bakıldığında Türkiye'de sağlıklı süt tüketim oranı daha da düştüğüne vurgu yapan Artık, "Bu, geleceğimiz için bir kayıptır" dedi. rtık, 'Okul Sütü Projesi' hakkında bilgi vererek, 2012 yılından bu yana yürütülen projenin dünyanın diğer ülkelerinin ilgisini çeken ve bir çok ülkenin projenin nasıl yapıldığının merak ettiğini, projenin övgü aldığını anlattı.

"SOKAKTA SATILAN AÇIK SÜTÜ ALMAYIN"

Toplantı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Artık, sokak sütünün zararları dolayısıyla tüketiciye "Sokakta satılan açık sütleri almayın." uyarısında bulundu. Sokak sütünün yasak olduğunu anımsatan Artık, "Bu konuda bir bilgi kirliliğimiz var. Televizyona çıkıp, 'Sokak sütü için.' diyenler var. Eğer siz sokak sütünü 45 derece sıcaklıkta dolaşan bir arabadan alırsanız, riski kabul ediyorsunuz. Çünkü o sütün kesilmemesi için içine bir şeyler ilave edilmesi gerekir ki o süt muhafaza edilsin. Sokak sütünün içilmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Açık süt ve sokak sütü konusunda tüketicilerimizi uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

SÜT FİYATLARI

Nevzat Artık, Türkiye'deki süt fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine "Süt fiyatı sadece bizim ülkemizde değil, dünyada küresel bir artış söz konusu. Pastörize sütte tüm dünyada yüzde 20-30 artış var, UHT sütte yüzde 10-15, tereyağında çok fazla yüzde 30-40 artış var. Fiyat artışları sadece bizim ülkemizde değil" yanıtını verdi. Artık, yürütülen çalışmalarla zaman içinde kayıtdışılığının azaltılacağını belirterek, buradan ekonomide de önemli kayıplar yaşandığını belirtti.

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