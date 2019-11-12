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Ulugöl’de sonbahar güzelliği
ORDU'nun Gölköy ilçesinde yer alan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl’de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu. Manzarasıyla beğeni toplayan göl, ziyaretçilerini ağırlıyor. Göl kıyısında yürüyüş yapanlar, fotoğraf...
GENEL 12.11.2019, 10:06
ORDU'nun Gölköy ilçesinde yer alan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl’de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.
Manzarasıyla beğeni toplayan göl, ziyaretçilerini ağırlıyor. Göl kıyısında yürüyüş yapanlar, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Ulugöl’ün Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Yılda 100 bine yakın yerli ve yabancı turist gölü ziyaret ediyor. Ulugöl, Türkiye'nin en önemli ve en güzel tabiat parklarından biri. Yıllardır burayı tanıtmak için yatırım yapıyoruz. Belediyemizin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün de yapım işleri devam ediyor. Ulugöl'ü Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz. Bütün çabamız gelen yerli ve yabancı turistleri burada en iyi şekilde ağırlamak” dedi.
Manzarasıyla beğeni toplayan göl, ziyaretçilerini ağırlıyor. Göl kıyısında yürüyüş yapanlar, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Ulugöl’ün Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Yılda 100 bine yakın yerli ve yabancı turist gölü ziyaret ediyor. Ulugöl, Türkiye'nin en önemli ve en güzel tabiat parklarından biri. Yıllardır burayı tanıtmak için yatırım yapıyoruz. Belediyemizin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün de yapım işleri devam ediyor. Ulugöl'ü Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz. Bütün çabamız gelen yerli ve yabancı turistleri burada en iyi şekilde ağırlamak” dedi.
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