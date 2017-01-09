Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...
Mardin'de öğretmenlere terör gözaltısı
Mardin'de öğretmenlere terör gözaltısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...

Uludağ’da kar bereketi

TÜRKİYE’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da son yılların en karlı sezonu yaşanırken, haftasonu tatilcilerle doldu. Dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı...

Uludağ’da kar bereketi
TÜRKİYE’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da son yılların en karlı sezonu yaşanırken, haftasonu tatilcilerle doldu. Dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı 2 metre 60 santime ulaştı.
Tatilcilerin ‘Beyaz Cennet’ olarak adlandırdığı Uludağ, sömestir öncesi hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 2 metre 60 santim olarak ölçüldüğü Uludağ’da, pistlerin kayak yapmak için elverişli hale gelmesi tatilcileri sevindirdi.
Uludağ'da, jandarma zincir takmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Buzlanma nedeniyle kayan veya kara saplanan araçlar ise çekiciler ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılıyor. Uludağ-Bursa karayolunun kapanmaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 24 saat aralıksız olarak çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Uludağ'daki kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. Uludağ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakın otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55