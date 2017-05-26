Uludağ’da kaçak inşa edilen villa yıkıldı

BURSA’nın merkez Osmangazi Belediyesi ekipleri, Uludağ’da orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 3 katlı villayı yıktı.Osmangazi Belediyesi, kış turizminin önemli merkezi Uludağ’ın eteklerindeki kaçaklaşmanın önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ eteklerindeki Yiğitali Mahallesi’nde kaçak olduğu belirlenen 3 katlı villa, belediye ekipleri tarafından yıkılarak yerle bir edildi. Ormanlık alana kaçak olarak inşa edilen villa, iş makinesi ile yıkılırken, yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

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