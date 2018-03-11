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Uludağ’da hem kış hem bahar

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, tatilciler, baharı ve kışı bir arada yaşadı. Hafta sonu Uludağ’a günübirlik gelen tatilciler, hem kayak yaptı hem güneşin keyfini çıkardı. 

Uludağ’da hem kış hem bahar

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, tatilciler, baharı ve kışı bir arada yaşadı. Hafta sonu Uludağ’a günübirlik gelen tatilciler, hem kayak yaptı hem güneşin keyfini çıkardı. 

Tatilciler, 'beyaz cennet' Uludağ'a bu hafta sonu da akın etti. Birinci ve ikinci bölgedeki pistleri dolduran yüzlerce tatilci, kayak yaparak, hafta sonunun tadını çıkardı. Uludağ’a teleferikle araçlarıyla ya da özel turlarla gelenler, güneşli hafta sonunda, baharı ve kışı bir arada yaşadı. İşletmeciler, kar kalınlığının 145 santimetre olduğunu, özellikle hafta sonları yerli- yabancı tatilcilerin dağa akın ettiğini söyledi.

Yaşadıkları yerlerde bu kış kar görmediklerini belirten tatilciler, kar özlemini Uludağ’a gelerek, giderdiklerini ve zamanlarını kayakla geçirdiklerini söyledi. Bazı tatilciler ise birinci ve ikinci bölge arasında yürüyüş yaptı. Arap ülkelerinden gelen turistler ise bir işletmenin bahçesine yapılan kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Uludağ’da Hem Kış Hem Bahar
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