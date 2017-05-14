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Uludağ’da ayılar ormandan çıkıp çöp konteynerlerınde yiyecek aradı

TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da ormanda aç kalan ayı ve 3 yavrusu oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan restoran ve piknik alanının bulunduğu Sarıalan Bölgesi’nde çöp konteynerlerından yiyecek ararken cep telefonuyla...

Uludağ’da ayılar ormandan çıkıp çöp konteynerlerınde yiyecek aradı
TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da ormanda aç kalan ayı ve 3 yavrusu oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan restoran ve piknik alanının bulunduğu Sarıalan Bölgesi’nde çöp konteynerlerından yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi.
Havaların ısınması ile birlikte ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan Uludağ’da ormanda yaşayan ayılar zaman zaman oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıktaki Sarıalan Bölgesi'ne iniyor. Restoranlardan 25 metre kadar uzakta ve binaların ışıklarının yanmasına rağmen konteynerleri deviren anne ayı ve 3 yavrusu buradaki atık yiyeceklerle beslendi. Arabanın içinden kendilerini görüntüleyen kişilerin ışık tutmaları üzerine tehlike sezen anne ayı yavrularını korumak için aracın üzerine doğru koştu. Bölgede bulunan esnaf, benzer görüntülerin sık sık  tekrarlandığını söyledi.

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