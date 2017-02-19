Uludağ'a 1500 Ağaoğlu gelecek

Fuat KARS/BURSA, () - İŞADAMI Ali Ağaoğlu, Koray Kırcal ile evlenen kızı Sena için İstanbul Çırağan Otel'de yaptığı düğünün benzerini Uludağ'daki otelinde 3- 5 Mart tarihleri arasında yapacak. Almi Ağaoğlu’nun 3 Mart’ta doğum gününü de kutlayacağı düğüne, soyadı Ağaoğlu olan 6 bine yakın akrabasından 1500’ü katılacak. Trabzon ve Türkiye'nin çeşitli yörelerindeki akrabalarını uçak ve otobüslerle Uludağ’a taşıyacak olan Ağaoğlu, düğünde Karadeniz yöresi yemeklerinin ikram edileçeğini, Karadenizli sanatçıların konserlerinde günlerce horon tepeceklerini söyledi.

Ali Ağoğlu'nun geçen yıl 26 Aralık’ta Çırağan Sarayı'nda Koray Kırcal ile evlenen kızı Sena için yaptığı düğünün benzeri Uludağ'da bu kez Ağaoğlu'nun akrabaları için yapılacak. Uludağ'daki otelinin gelecek akrabaları için yetmediğini söyleyen Ali Ağaoğlu, kendi otellerine yakın olan Bof oteli kapattığını söyledi. Uludağ'da Ağaoğlu soyadlı bin 500 kişinin geleceğini ve bunun bir rekor olacağını belirten Ali Ağaoğlu şöyle dedi:

"Bizim bu mutlu günümüzü paylaşmak isteyen akrabalarım için ikinci bir düğün yapmaya karar verdim. 3- 5 Mart tarihleri arasındaki düğünde kemenceler çalınacak, horonlar tepilecek. Ayrıca Trabzon ve Karadeniz yöresinin yiyecekleri menülerde bulunacak. Sanatçı olarak bizim bölgenin tanınan isimlerini çağıracağız. Çok güzel bir düğün olacak. Hazırlıklar şimdiden başladı. Trabzon'da ve diğer illerde bulunan akrabalarımı otobüslerle ve uçaklarla getireceğim. Aynı şekilde uğurlayacağım. Böylece kısa bir aradan sonra akrabalarımla yine hasret gideceğim" dedi.

Akrabaları ile bir araya gelince, horon tepince mutlu olduğunu söyleyen Ali Ağaoğlu, Uludağ'a düğün için gelen akrabalarının istemeleri halinde tatillerini uzatabileceğini söyledi.

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