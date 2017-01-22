Uludağ'da yarı yıl tatili yoğunluğu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sömtr tatilinde yine tatilcilerin akınına uğradı.

Kar kalınlığının 1 metre 90 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, yarı yıl tatilinin başlasıyla yoğunluk sürüyor. Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlikçiler de araçları veya teleferikle sabahın erken saatlerinden itibaren turizm merkezine akın ettiler. Günübirlikçiliren yoğun ilgisi zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaşırken, pistlerde doldu taştı. Pistlerde, yerli turistlerin yanı sıra, yabancı turistlerinde olduğu görüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 9, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ'da güneşin yüzünü göstermesi tatilcileri de sevindirdi. Kar yağışının salıdan itibaren yeniden başlaması beklenen Uludağ'da acemi kayakçıların pistte düşe kalka kayak öğrenmeye çalışmaları da renkli görüntüler oluşturdu.

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