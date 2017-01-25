Uludağ'da tehlikeli görüntü

Edip TEKİN / BURSA, () - TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da çatılarda 1 metrelik kar birikti. Karla birlikte sarkan buzları kırmak için çatıya çıkan görevliler, tehlikeli görüntüler oluşturdu.

Sömestre tatilinde özellikle yerli turistlerin akınına uğrayan Uludağ'da çatılardan sarkan buzlar tehlike oluştururken, bunları kırmak için önlem almadan çatılara çıkan çalışanlar ise adeta ölüme meydan okuyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ'da birinci bölgede çatılara çıkan çalışanlar hiç bir önlem almadan karları ve sarkan buzları kazmalarla kırarak yola atıyor. Buzların yola atılması da ayrı bir tehlike oluşturduğunu belirten tatilciler önlem alınmasını istedi.

Toplam 30'a yakın otel ve tesisin bulunduğu 6 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'da, kayak sezonunda bin 500 kişi çalışıyor.

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