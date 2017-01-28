Uludağ'da şenlik

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen 'Kış Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikler kapsamında yapılan atlı kızak yarışı ilgiyle izlendi.Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü ve Bursa Kültür A.Ş. koordinasyonunda yapılan 'Kış Şenliği' başladı. İki gün sürecek şenliğin açılış törenine, Uludağ'da düzenlenen Belediye Başkanları toplantısı için gelen aralarında Kocaeli, Antalya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanları ile İçişleri eski Bakanı Efkan Ala da katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şöyle dedi:"Uludağ, şehrimizin en önemli değerlerindendir. Sadece Bursa'nın değil ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, Uludağ'ın şehirle bütünleşen bir cazibe merkezi haline gelmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. Kış şenliğide bunlardan biri. Burada iki gün sürecek etkinliklerde vatandaşlarımız, snowboard eğitim ve gösterileri, atlı kızak ve geleneksel kızak yarışmaları, zipline, karda hamburger ile kayma (snowtubing) etkinliklerine katılabilir, izleyebilirler."Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe daha sonra startını verdiği şenlikler kapsamında atlı kızaka bindi.

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