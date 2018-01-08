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Uludağ'da mahsur kalan dağcılar, 14 saat sonra kurtarıldı (2)

'ÖNÜMÜZ UÇURUM VE ŞELALEYDİ' Uludağda helikopter ile kurtarılan 3 kişiden Hüseyin Karal, fotoğraf çekmek için dere yatağına indiklerini ve ardından koşulların sert olmasından dolayı dönemediklerini söyledi. Karal, geceyi çok rahat...

Uludağ'da mahsur kalan dağcılar, 14 saat sonra kurtarıldı (2)

'ÖNÜMÜZ UÇURUM VE ŞELALEYDİ'
Uludağda helikopter ile kurtarılan 3 kişiden Hüseyin Karal, fotoğraf çekmek için dere yatağına indiklerini ve ardından koşulların sert olmasından dolayı dönemediklerini söyledi. Karal, geceyi çok rahat geçirdiklerini anlattı.
Karal, 14 saatlik esaretin ardından gazetecilere açıklama yaparken kendileri ile birlikte olan profesyonel 2 dağcıyı tanımadığını söyledi. Hüseyin Karal, "Onların yanıltmasından dolayı bu hale düştük. Şelale Deresi'ni çekmek için indik. İndiğimiz yerde ipimizi bırakmak zorunda kaldık. Biz inmeyecektik. Dere yatağından devam edip Cumalıkızık’a çıkabileceğimizi söyleyerek bizi yanılttılar. Önümüz uçurum ve şelaleydi. Sıkıntı olmasın diye çocukları tepeye aldım. Kaygan ve sıkıntılı tepeydi. O yüzden orada konaklamaya karar verdik. Jandarma, AFAD ve helikopterimiz geldi. Türbülanstan dolayı helikopter bizi alamadı. Diğer kurtarma ekiplerini de ben istemedim. Zemin kaygan ve dikti. Gece herhangi bir problem görmediğimizden dolayı sağ ve sağlam kalırız diye düşündük. Yakacak malzemelerini topladık. Hazırlığımızı yaptık. Sabahtan helikopter geldi. Allah, devletimize zeval vermesin. Jandarma ve kurtarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. Hepsi gereken yardımı yaptı. Böyle geç kalmasının sebebi onlar değildi. Ben istemedim. Zor bir bölgeydi. Geceyi çok rahat geçirdik. Sabaha kadar ateş yaktık. Yıkılmış çam ağaçlarını kullandık. Su ve yemek götürmediğimiz için arkadaşlarıma kar yememesini tavsiye ettim. Kar yemiş olsalardı vücut ısısı düşecekti. Sıkıntı olabilirdi. O yüzden su sıkıntısı oldu. Mahsur kalmadık. Dereyatağında telefon çekmiyordu. Onun için en tepeye ben çıktım. Oradan bir daha inme şansımız yoktu. Hem bölgede ayı izleri  de vardı. Yaralı arkadaşımız düşerek dizinden sakatlandı. Ameliyatlı falan değildi. Sadece dizini vurdu. Geceyi çok rahat geçirdik ve kurtarıldık. Kurtarma ekiplerine tekrar teşekkür ediyorum."

Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

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