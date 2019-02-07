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Uludağ'da kar yağışı, pistleri boş bıraktı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da dün gece başlayan yoğun kar ve fırtına, etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 177 santimetreye ulaştığı Uludağ'da kayak pistleri boş kalırken, bazı tatilciler kar topu...

Uludağ'da kar yağışı, pistleri boş bıraktı
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da dün gece başlayan yoğun kar ve fırtına, etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 177 santimetreye ulaştığı Uludağ'da kayak pistleri boş kalırken, bazı tatilciler kar topu oynayarak, eğlendi.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden bir olan Uludağ'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı pistlerin boş kalmasına neden oldu. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 177 santimetreye ulaştı. Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 7 olarak ölçüldü. Kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar aralıklar ile devam etmesi bekleniyor.
Uludağ'da tatil yapan vatandaşlar pistleri boşaltırken, günübirlikçi turistler ise kayak ve snowboard yaparak, karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise yürümekte bile zorlandı. İstanbul’dan gelen Hikmet Korkmaz, "Üç gündür buradayım. Dün gece yoğun bir kar yağışı başladı. Şuanda kar yağışı hala devam ediyor. Kayak pistleri boş, insanlar kayak yapamıyor, bizde kar yağışını izliyoruz" dedi.

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