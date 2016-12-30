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Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre 20 santime ulaştı

Bursa'da özellikle Uludağ'da etkili olan kar yağışı ve tipi yılbaşı tatili için oteller bölgesine giden tatilcilere zor anlar yaşattı.

YILBAŞI tatili dolayısıyla konuklarını ağırlamaya hazırlanan Uludağ’da kar kalınlığı 2 metre 20 santime ulaştı. Park halindeki eden araçlar kar altında kaldı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da bu yıl kar bereketi yaşanıyor. Üç günden beri aralıkla devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Dün sabah 127 santimetre olarak ölçülen Uludağ Oteller Bölgesi’ndeki kar kalınlığı 2 metre 20 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 10 derece olduğu zirvede, meteoroloji yeni yılın ilk saatlerine kadar aralıklarla kar yağışı bekliyor. 24 saat içinde 70 santimetre kar yağan Uludağ’da park eden otomobiller de karlar altında kaldı. 

Paket programlarla yılbaşı tatilini Uludağ’a geçirmek için gelenler ise yoğun kar yağışı yüzünden yolda zor anlar yaşıyor. Bursa kente merkezi ile Uludağ oteller bölgesi arasındaki 35 kilometrelik yolun sürekli açık kalması için karayolları ekipleri çalışma yaparken, Jandarma, Yİğitali bölgesinden itibaren zincirsiz araç geçişine izin vermiyor. Yolda kalan araçların yardımına da jandarma ekipleri koşuyor.

Yılbaşına kar yağışı altında girecek Uludağ’da Uludağ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakın otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor.

Bursa'da özellikle Uludağ'da etkili olan kar yağışı ve tipi yılbaşı tatili için oteller bölgesine giden tatilcilere zor anlar yaşattı. Zincir takmalarına rağmen yolda kalan ve kara saplanan araçlar Uludağ Jandarma Komutanlığı'na ait 9 karmotoru ve 1 UTV aracı ile çıkartıldı. Jandarma ayrıca araç sürücülerine gece yiyecek ve içecek verdi. Karayolları ekipleri Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor

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