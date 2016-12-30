Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre 20 santime ulaştı (2)

ULUDAĞ YOLUNDA MAHSUR KALAN 100 ARACI JANDARMA KURTARDI

Bursa'da özellikle Uludağ'da etkili olan kar yağışı ve tipi yılbaşı tatili için oteller bölgesine giden tatilcilere zor anlar yaşattı. Zincir takmalarına rağmen yolda kalan ve kara saplanan araçlar Uludağ Jandarma Komutanlığı'na ait 9 karmotoru ve 1 UTV aracı ile çıkartıldı. Jandarma ayrıca araç sürücülerine gece yiyecek ve içecek verdi.

Karayolları ekipleri Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor

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