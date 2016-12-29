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Uludağ'da kar kalınlığı 1.5 metre

KAR yağışı yurdun bir çok bölgesinde etkili olurken, Uludağ'da kar kalınlığı 150 santimetere yükseldi. Son 24 saatte 23 santim karın yağdığı Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Yoğun sis nedeniyle...

Uludağ'da kar kalınlığı 1.5 metre
KAR yağışı yurdun bir çok bölgesinde etkili olurken, Uludağ'da kar kalınlığı 150 santimetere yükseldi. Son 24 saatte 23 santim karın yağdığı Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Yoğun sis nedeniyle birinci bölgedeki telesiyejler bugün açılmadı.
Kış turizminin önemli merkezlerinde Uludağ'da, yılbaşı öncesi hazırlıklar sürdürülüyor. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı Uludağ'a yağan kar otel sahiplerini sevindirdi. Uludağ'da dün 127 santim olan kar kalınlığı bu sabah 150 santime ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, görüş mesafesinin azalması nedeniyle birinci bölgedeki otellerde gün içersinde kayak yapılması için telesiyejler çalıştırılmadı. Yeni yıl nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alan jandarmanın sivil ekip sayısını da artırdı.
Toplam 6 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'da 30'a yakın otel ve tesis bulunuyor.

 

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