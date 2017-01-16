Uludağ'da jandarmadan sömestre önlemi

Kar kalınlığının 2.5 metreye ulaştığı Uludağ’da, üniversitelerin sömestr tatiline girmesi ve başlayan kış festivalleri dolayısıyla otellerin doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Üniversite öğrencilerinin de akınına uğrayan zirvede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemlerini arttırdı. Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Narkotik ekipleri kendi konularında uygulama yaparken Jandarma Özel Harekat ekipleri ise Jandarma Arama Kurtarma Motorlarıyla gece ve gündüz zirvenin en üst noktalarında devriye görevi yapıyor.
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