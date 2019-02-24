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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Kayak pistleri dolarken, telesiyej ve teleski girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da,...

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Serkan AKKUŞ/BURSA, () - KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Kayak pistleri dolarken, telesiyej ve teleski girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Cumartesi ile pazarı ve 2 gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilenler, kar kalınlığının 164 santimetreye ulaştığı Uludağ'a geldi. Pistleri dolduran tatilciler, kayak yapıp, karın keyfini çıkardı. Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük eksi 13, en yüksek eksi 8 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı ile sisin bölgede gelecek haftaya kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. 
Kütahya'da üniversite okuyan ve tatil için Uludağ'a gelen Elif Balaban, "Kayak yapmak için geldim; ama bu pist acemi pisti ve çoğu kişi kayak yapmayı bilmediği için çarpışıyoruz. Hafta sonu olduğu için çok yoğun, kayak yaparken zorlanıyoruz. Telesiyej ve teleskilerde neredeyse 1 saattir sıra bekliyoruz. Artık çıkmayı bırakıp, burada kendi imkanlarımız ile kayıyoruz. Bayağı yoğun; ama Uludağ, tatil yapılabilecek en güzel yerlerden biri" diye konuştu.

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