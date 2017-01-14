Uludağ'da günübirlik hareketliliği

Haluk KAFAR/BURSA ()-KAR kalınlığının 185 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da günübirlik tatilci hareketliliği yaşanıyor. Bursa ve çevre illerden gelen tatilciler, Uludağ'da gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Modern kayak tesislerine sahip Uludağ'da, geçen hafta 260 santim olarak ölçülen kar kalınlığı lodos nedeniyle 185 santime düştü. Kayakseverlerin, "Beyaz cennet" olarak tanımladıkları Uludağ'da hafta sonu günübirlik tatilci hareketliliği yaşanıyor. Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Yalova ve Balıkesir'den gelen tatilciler gün boyu kayak yapıyorlar. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı Uludağ'da en fazla ilgi gören festivallerden 'Whitefest' yarın başlıyor. Birçok etkinliğin düzenleneceği festival kapsamında yarın akşam Berkay, salı gecesi ise Hadise konser verecek.

Önümüzdeki hafta yoğun kar yağışını beklendiği 6 bin yatak kapasiteli Uludağ'da 30'a yakın otel, misafirhane ve işletme bulunuyor.

FOTOĞRAFLI