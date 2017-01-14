Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...

Uludağ'da günübirlik hareketliliği

Haluk KAFAR/BURSA ()-KAR kalınlığının 185 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da günübirlik tatilci hareketliliği yaşanıyor. Bursa ve çevre illerden gelen tatilciler, Uludağ'da gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Modern kayak tesislerine...

Uludağ'da günübirlik hareketliliği

Haluk KAFAR/BURSA ()-KAR kalınlığının 185 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da günübirlik tatilci hareketliliği yaşanıyor. Bursa ve çevre illerden gelen tatilciler, Uludağ'da gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşıyor.
Modern kayak tesislerine sahip Uludağ'da, geçen hafta 260 santim olarak ölçülen kar kalınlığı lodos nedeniyle 185 santime düştü. Kayakseverlerin, "Beyaz cennet" olarak tanımladıkları Uludağ'da hafta sonu günübirlik tatilci hareketliliği yaşanıyor. Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Yalova ve Balıkesir'den gelen tatilciler gün boyu kayak yapıyorlar. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı Uludağ'da en fazla ilgi gören festivallerden 'Whitefest' yarın başlıyor. Birçok etkinliğin düzenleneceği festival kapsamında yarın akşam Berkay, salı gecesi ise Hadise konser verecek.
Önümüzdeki hafta yoğun kar yağışını beklendiği 6 bin yatak kapasiteli Uludağ'da 30'a yakın otel, misafirhane ve işletme bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55