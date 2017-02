Uludağ'da Büyük Otel tartışması

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından sezon sonunda yıkılacağı açıklanan Uludağ'daki Büyük Otel tartışması dinmedi. Otel yönetimi Büyük Otel ile ilgili Bursa Sulh Hukuk ve İdare Mahkemesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi hakkında açılmış iki ayrı dava bulunduğunu bildirirken, "Mahkemece belediyenin her türlü işlem eyleminin ve tahliyesinin önlenmesi için dava sonuna dek tedbir kararı verilmiştir" denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ'da bulunan ve Özel İdare tarafından kendilerine devredilen tek tapulu otel konumundaki Büyük Otel'in kayak sezonu sonunda yıkılacağını açıkladı. Altepe'nin yıkılan otel arazisi ve yanında bulunan alan ile toplam 52 bin metrekarelik arazilerini yaşam merkezi, futbol sahası, basketbol alanı ve altında ise 2 bin araç alabilecek kapalı otopark yapacaklarını söyledi. Altepe'nin bu açıklamasına Büyük Otel yönetiminden yanıt geldi. Bu otelin 15 yıllığına 4S Yapı İnşaat ve Turizm Limited Şirketi'ne kiralandığını belirten avukat Sinan Subaşı şunları söyledi:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi 01.05.2012 tarihli kira sözleşmesinde kiralayan İl Özel İdaresinin halefidir. Büyük otelle ilgili halen Bursa Sulh Hukuk Mahkemesinde ve İdare Mahkemesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi hakkında açılmış iki ayrı dava söz konusudur ve mahkemece belediyenin her türlü işlem ve eyleminin, 4S Yapı İnşaat ve Turizm LTD.ŞTİ. nin tahliyesinin önlenmesi için dava sonuna dek tedbir kararı verilmiş ve karar infaz edilerek davalı belediyeye bildirilmiştir. Gerek sözleşmenin süresinin sona ermemiş olması gerekse tedbir kararının bulunması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesinin Büyük Otelle ilgili kayak sezonunun bitiminde yıkılıp yeniden otopark kafeterya vs. tesisler yapılacağı yönündeki açıklaması hukuki dayanaktan yoksundur. Biz bu açıklamayı hukuka ve yasalara saygılı olduğunu bildiğimiz Sayın Başkanın ileriye dönük projelerle ilgili bir açıklaması olduğunu sanıyoruz. Tarafları bağlayan geçerli bir sözleşme olduğu sürece otelin kiracısı olan 4S Yapı İnşaat ve Turizm Limited Şirketi'nin otelden tahliyesi sözleşme süresi dolmadan olanaksızdır. Durum böyle olmasına karşın yapılan açıklama vekil eden şirketi aldığı rezervasyonlar nedeniyle güç durumda bıraktığından tüm hukuki haklarımızı saklı tutarak otelin sözleşme süresince kullanılmasına hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır."