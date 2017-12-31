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Uludağ'da 24 saat sağlık nöbeti

KIŞ turizminin gözdesi Uludağ'da sağlık çalışanları ve acil sağlık ekibi, sezon boyunca otellerde sağlık noktaları ve ambulans ile 24 saat hazır bekliyor. Sağlık ekibi en çok kayak pistlerinde yaşanan sakatlanmalarla ilgileniyor. Uludağ'da...

Uludağ'da 24 saat sağlık nöbeti
KIŞ turizminin gözdesi Uludağ'da sağlık çalışanları ve acil sağlık ekibi, sezon boyunca otellerde sağlık noktaları ve ambulans ile 24 saat hazır bekliyor. Sağlık ekibi en çok kayak pistlerinde yaşanan sakatlanmalarla ilgileniyor.
Uludağ'da kış tatili ve yılbaşı nedeniyle turist sayısı sürekli artarken sağlık ekipleri de önlemlerini arttırdı. Özel bir şirketin çalışmaları kapsamında Uludağ'da bulunan otellerdeki sağlık noktalarında 24 saat acil sağlık hizmeti verilirken, pistlerde sık görülen sakatlanmalar için acil sağlık ekibi ve ambulans hizmet veriyor. Bu durumların yanı sıra kapsamlı müdahale gerektiren yaralanma ve hastalık vakalarında yaralılar ambulans ile şehir merkezine götürülüyor. Sağlık Teknikeri Ayşegül Gezer, yurt dışından gelen yabancıların da kendi sigortaları kapsamında bu hizmetlerden yararlanabildiğini söyledi. Gezer, şöyle dedi:
"Uludağ'da bulunan bütün otellerde noktalarımız ve sağlık personellerimiz var. Onun haricindeki Acil durumlarda buralarda bulunan numaralardan ambulansımıza ulaşabiliyorlar. 24 saat burada sağlık hizmeti veriyoruz. Genelde kayarken düşme vakaları oluşan taramalar oluyor. Ayrıca hava değişikliğinden kaynaklanan mide rahatsızlıkları veya gribal enfeksiyon gibi hastalıklar oluyor. Bu tarz hastalık veya yaralanmalarda otellerimizdeki sağlık noktalarında hizmet veriyoruz. Pistlerde bir sakatlanma olduğu zaman buradaki görevliler bize bilgi veriyorlar. Biz acil sağlık ambulansımızla yola çıkıp olayın gerçekleştiği piste gidiyoruz. Yaptığımız ilk yardım ardından tedavinin devam etmesi gerekiyorsa otellerde bulunan sağlık noktalarımızda tedaviyi sürdürüyoruz. Eğer durum daha ciddi olursa hastayı ambulansımızla beraber şehir merkezine sevk ediyoruz."

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