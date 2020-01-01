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Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu (2)
DÖNÜŞ ÇİLESİ Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, sabahın erken saatlerinde Milli Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni yılı Uludağ'da geçiren turistlerin dönüş yolu da...
GENEL 01.01.2020, 18:40
DÖNÜŞ ÇİLESİ
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, sabahın erken saatlerinde Milli Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni yılı Uludağ'da geçiren turistlerin dönüş yolu da çileli oldu, aynı yoğunluk, akşam saatlerinde de yaşandı. Uludağ'dan Bursa yönüne yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, durma noktasına geldi.
Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA, ()
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|41
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|25
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|20
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|20
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|37
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|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
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|19
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|18
|15
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|18
|14
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|18
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