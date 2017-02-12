Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Uludağ'a günübirlikçi akını

Edip TEKİN- Halil ÖZÇOBAN – BURSA, () – HAVANIN güneşli olmasını fırsat bilen günübirlikçi tatilciler, kış turizm merkezi Uludağ’a akın etti. Kar motoruna binen ve kızak yapanlar karın keyfini çıkardı. Uludağ’da...

Uludağ'a günübirlikçi akını

Edip TEKİN- Halil ÖZÇOBAN – BURSA, () – HAVANIN güneşli olmasını fırsat bilen günübirlikçi tatilciler, kış turizm merkezi Uludağ’a akın etti. Kar motoruna binen ve kızak yapanlar karın keyfini çıkardı.
Uludağ’da güneşli havayı görenler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Uludağ’a akın etti. Kar motoruna binerek Uludağ’ı gezenlerden bazıları kızakla kaydı. Acemiliklerinin kurbanı olan bazı kişiler ise kızağın kontrolünü sağlamakta zorlandı.
Eskişehir’den geldiğini belirten Ramazan Çetin, "Güneşli havanın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklarla kaymanın keyfinin çıkarıyoruz. Sabah erken saatlerinde geldik. Ama saatin nasıl geçtiğini anlayamadık" diye konuştu.
Kar motorlarına binmek isteyenlere yardımcı olan Nusret Santur ise, "Şu anda burada 100’e yakın motor var. Gelen tatilcilerin güzel bir gün geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara Uludağ’ın ayak basılmadık yerlerini gezdiriyoruz. Hem motorun, hem de manzaranın keyfini çıkarıyorlar" dedi.
FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.