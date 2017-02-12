Uludağ'a günübirlikçi akını

Edip TEKİN- Halil ÖZÇOBAN – BURSA, () – HAVANIN güneşli olmasını fırsat bilen günübirlikçi tatilciler, kış turizm merkezi Uludağ’a akın etti. Kar motoruna binen ve kızak yapanlar karın keyfini çıkardı.

Uludağ’da güneşli havayı görenler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Uludağ’a akın etti. Kar motoruna binerek Uludağ’ı gezenlerden bazıları kızakla kaydı. Acemiliklerinin kurbanı olan bazı kişiler ise kızağın kontrolünü sağlamakta zorlandı.

Eskişehir’den geldiğini belirten Ramazan Çetin, "Güneşli havanın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklarla kaymanın keyfinin çıkarıyoruz. Sabah erken saatlerinde geldik. Ama saatin nasıl geçtiğini anlayamadık" diye konuştu.

Kar motorlarına binmek isteyenlere yardımcı olan Nusret Santur ise, "Şu anda burada 100’e yakın motor var. Gelen tatilcilerin güzel bir gün geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara Uludağ’ın ayak basılmadık yerlerini gezdiriyoruz. Hem motorun, hem de manzaranın keyfini çıkarıyorlar" dedi.

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