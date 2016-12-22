Uluabat'ta 123 tavuk, yalancı veba hastalığına karşı toplandı

BURSA’nın Karacabey İlçesi’ne bağlı Uluabat Mahallesi’nde iki hayvanın telef olmasından sonra, 'yalancı veba' (Newcastle) hastalığına karşı 123 kanatlı hayvan toplandı. Yetkililer, alınan numunelerin incelendiğini kesin sonucun önümüzdeki hafta belli olacağını açıkladı.

Göçmen kuşların konakladığı Uluabat Gölü kıyısındaki mahallede iki kanatlı hayvanın telef olması üzerine köylüler durumu İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi. Hayvanlardan örnekler alarak laboratuara gönderen ekipler, dün gece mahalledeki kümeslerde bulunan 123 kanatlı hayvanı topladı. Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer, "Tavuk hastalığı olan Newcastle hastalığına karşı önlem aldık. Elde edilen numuneleri incelenmesi için enstütüye gönderdik. Olayın kuş gibi ile ilgisi yok. Endişe edecek durum bulunmuyor. Önümüzdeki hafta içersinde sonuçların Bursa'ya ulaşması bekleniyor" dedi.

Yetkililer ulusal ve bölgeseyl eylem planlarının içersinde bu hastalığa karşı önlemlerinin yer aldığını sözlerine ekledi.



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