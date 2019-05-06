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UltrAslan AtaUni, köy okuluna kütüphane kurdu

Salih TEKİN/ERZURUM, () - ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı Acı köydeki ilkokula, Galatasaray taraftar grubu UltrAslan AtaUni kütüphane kurdu. Kütüphaneye kitap da hediye eden sarı- kırmızı taraftarlar öğrencilerle marşlar seslendirdi....

UltrAslan AtaUni, köy okuluna kütüphane kurdu

Salih TEKİN/ERZURUM, () - ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı Acı köydeki ilkokula, Galatasaray taraftar grubu UltrAslan AtaUni kütüphane kurdu. Kütüphaneye kitap da hediye eden sarı- kırmızı taraftarlar öğrencilerle marşlar seslendirdi. Kütüphaneye, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de görev yaparken, Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun ismi verildi.
Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu UltrAslan AtaUni, Hınıs ilçesine bağlı Acar köyünden sonra Pasinler ilçesine bağlı Acı köydeki ilkokula da kütüphane kurdu. Sarı- kırmızı taraftarlar, 3 derslikte 35 öğrencinin eğitim gördüğü okul için yaptırdıkları kütüphaneyi kamyonla köye götürdü. UltrAslan AtaUni Başkanı Hatem Abak ve taraftarlar okulun bir sınıfına kurdukları kütüphaneye kitaplarını da yerleştirdi.
Kütüphaneye, 13 Aralık 2018 günü Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de görev yaparken, Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 26 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun ismi verildi. Kütüphanenin açılışına katılan şehit askerin amcası Rıfat Kalo, sarı- kırmızılı taraftarlara teşekkür etti. UltrAslan AtaUni Başkanı Hatem Abak, sadece bir taraftar grubu olmadıklarını sosyal projelere de destek verdiklerini söyledi. Abak, kurdukları kütüphaneye şehidin ismini vererek ona olan vefa borçlarını ödemek istediklerini ifade etti. Sınıfa kütüphane kurulmasından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar öğrencilerle birlikte marşlar seslendirdi.

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