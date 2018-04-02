Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

Ülkü Tamer vefat etti

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu 81 yaşındaki Ülkü Tamer hayatını kaybetti. Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde yaz aylarını eşi Neslihan Tamer...

Ülkü Tamer vefat etti
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu 81 yaşındaki Ülkü Tamer hayatını kaybetti.
Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde yaz aylarını eşi Neslihan Tamer ile birlikte geçiren ve bir süredir kanser tedavisi gören ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer, bugün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 81 yaşındaki ünlü sanatçı Tamer'in ölümü edebiyat dünyasını yasa boğdu. Tamer'in cenazesi yarın Turgutreis Merkez Cami'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlük Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.
ÜLKÜ TAMER KİMDİR?
Ülkü Tamer 20 Şubat 1937 Gaziantep'te doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1958'de Robert Koleji'ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti. 1964-1968 yılları arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Tiyatroyu bıraktıktan sonra çeviri çalışmalarına ağırlık verdi. Milliyet Yayınları'nda; Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat Dergisi ve Sanat Olayı dergisini yönetti. İlk şiiri 1954'te yayınlandı. Pazar Postası, Yelken, Yeditepe gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı. 1959'da ilk şiir kitabı 'Soğuk Otların Altında'yı yayınladı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314