Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görev değişiklikleri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapılar Genel Müdürü, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü, DHMİ Genel Müdürü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve TCDD Genel Müdürü görevlerinden alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı 5 genel müdürlüklerde görev değişikliği yaşandı. Geçen hafta Altyapılar Genel Müdürü Erol Çıtak, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt ve DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, dün de Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevlerinden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni atamasına kadar, Altyapılar Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Vekili Necdet Sümbül, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan, DHMİ Genel Müdürlüğü'ne DHMİ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ateş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, TCDD Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun vekaleten atandı. Bakanlıktan görevden alınmalarla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.