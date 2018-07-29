 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'Haydarpaşa' açıklaması

İSTANBUL/()-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında  erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu...

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'Haydarpaşa' açıklaması

İSTANBUL/()-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında  erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu haberi üzerine yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Bugün (29.07.2018) bazı basın yayın organlarında; restorasyon çalışmaları yapılan Haydarpaşa Gar'da arkeolojik kazılara başlandığı, kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğuna dair haberler yayınlanmaktadır. Söğütlüçeşme-Haydarpaşa Gar arasındaki bağlantı yolları, Bakanlığımızın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü(AYGM) tarafından yürütülen "Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi Projesi"  kapsamına alınmış ve çalışmalar devam etmektedir.Haberlerde geçen tarihi kalıntılar da söz konusu bağlantı yollarının yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkmış olup Haydarpaşa Gar binasının restorasyonuyla her hangi bir ilgisi yoktur.
Bakanlığımız AYGM tarafından çalışmanın yürütüldüğü söz konusu alan Haydarpaşa Kentsel ve Tarihi SİT Alanı kapsamında bulunmaktadır. Bu nedenle proje, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararları gereği İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar