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Ula'da 4.2 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Ula İlçesi’nde Richter ölçeğinde göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ula'da saat 07.33'te richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Merkez üssü Kavakçalı Köyü olarak açıklanan depremin...

Ula'da 4.2 büyüklüğünde deprem
MUĞLA'nın Ula İlçesi’nde Richter ölçeğinde göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ula'da saat 07.33'te richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Merkez üssü Kavakçalı Köyü olarak açıklanan depremin derinliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  tarafından 7 kilometre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ise 8.5 olarak kaydedildi.
 

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