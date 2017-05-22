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Ukraynalı Kate, Kuşadası'nın 'keman kraliçesi' oldu

Latif SANSÜR / KUŞADASI(Aydın), () - AÇILIŞLAR ve özel davetlerde sahneye çıkan ve dinleyenlerden yoğun alkış alan Ukraynalı Violin Kate, Kuşadası'nda 'Keman Kraliçesi' olarak anılıyor. Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde yaşayan Ukrayna...

Ukraynalı Kate, Kuşadası'nın 'keman kraliçesi' oldu

Latif SANSÜR / KUŞADASI(Aydın), () - AÇILIŞLAR ve özel davetlerde sahneye çıkan ve dinleyenlerden yoğun alkış alan Ukraynalı Violin Kate, Kuşadası'nda 'Keman Kraliçesi' olarak anılıyor.
Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde yaşayan Ukrayna vatandaşı Violin Kate, özel yapım kemanı ve özel kostümleri ile açılışlar ve özel davetlerde sahneye çıkıyor. Özel yapım elektro akustik kemanı ile popüler, klasik ve longue müzik çalan Kate, kostüm ve makyajı ile interaktif bir gösteri sunuyor. Katıldığı her davette cep telefonları ile fotoğraf ve görüntüleri çekilen Violin Kate, bundan şikayetçi olmadığını söyledi. National Music Academy of Ukrayna P.I Tchaikovsky Üniversitesi mezunu olan Kate'nin menajeri Hüseyin Gültekin, Kaktenin Ukrayna'da Cherkassky Chamber Orchestra ve Opera'da kemancı olarak görev aldıktan sonra Türkiye'ye yerleştiğini söyledi. Gültekin, "Kate, Türkiye'de ve yurtdışında birçok organizasyonda ve kulüplerde başarılı performans sergiledi. Tam bir Türkiye aşığı. Burada yaşamaktan büyük bir keyif alıyor" diye konuştu. 

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