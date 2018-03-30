Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Beştepe'de

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i Beştepe'de kabul etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i Beştepe'de kabul etti. (FOTOĞRAF)
30 Mart 2018 Cuma 15:42
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i Beştepe'de kabul etti.
(FOTOĞRAF)
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