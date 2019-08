Ukrayna'dan 12 ay direkt uçuş talebi

UKRAYNA Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, bu yıl 800 bin Ukraynalı'nın tatil için Antalya'ya gelmesini beklediklerini belirterek, "Ukrayna'dan Antalya'ya karşılıklı 12 ay sürecek tarifeli direkt seferler konulmasını istiyoruz" dedi.Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti. Ukrayna- Antalya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, işbirliği imkânları ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı. Viacheslav Khomenko'ya, Antalya ekonomisi ve yatırım imkânlarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Davut Çetin, ATSO olarak Ukrayna ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için katkı koymaya açık olduklarını söyledi.TURİZMDE ANTALYA'NIN REKORLAR YILIATSO ile ilgili bilgiler de veren Çetin, kentin tarım ve turizm ağırlıklı bir ekonomiye sahip olduğunu ifade etti. Özellikle turizm açısından 2019'un Antalya için rekorlar yılı olduğunu kaydeden Başkan Çetin, "Bu sene 16 milyonu aşkın yabancı turistin kentimize gelmesini bekliyoruz. Turizm alanında kent olarak şehir destinasyonları ile değil ülke destinasyonları ile rekabet eder haldeyiz" dedi. Antalya'nın ağırladığı 16 milyon turistin kente yalnızca deniz, kum ve güneş için gelmediğini de belirten Çetin, kentin kültür, sağlık, spor ve kongre turizmlerinde de çok büyük talep gördüğünü ifade etti.YABANCI YATIRIMCININ TERCİHİ ANTALYAAntalya'nın tarım üretimiyle de Türkiye'nin bahçesi, serası ve sebze deposu olduğunu söyleyen Başkan Davut Çetin, "Tarım ve turizmin yanı sıra sanayi ve ticaret alanlarında da büyük potansiyele sahip bir kent durumundayız. Bu durum da yabancı yatırımcıların Antalya üzerindeki ilgisini arttırıyor. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok yabancı yatırımcının olduğu şehir Antalya. 4 bine yakın yabancı yatırımcı kentimizde faaliyet gösteriyor" diye konuştu.800 BİN UKRAYNALI TURİST HEDEFİTurizmin kente gelen yabancı yatırımcılar üzerinde büyük bir etki yarattığına işaret eden Davut Çetin, bunun Ukrayna için de geçerli olduğunu, ATSO'ya kayıtlı Ukrayna ortaklı 134 firma bulunduğunu, turizmde de bu yıl 800 bin Ukrayna vatandaşını ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.10 BİN YERLEŞİK UKRAYNALIUkrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko da Ukraynalılar için Antalya'nın çok özel bir yeri olduğunu, Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu'nun 2018 yılından bu yana hizmet verdiğini söyledi. Her yıl yüzbinlerce Ukraynalı'nın Antalya'ya tatile geldiğini, bunun yanında 10 bine yakın vatandaşının da Antalya'da yerleşik yaşadığını vurgulayan Khomenko, "Antalya, Ukrayna vatandaşlarının en önem verdiği tatil merkezlerinden biri. Antalya'ya her yıl daha da artan bir ilgi mevcut. Bu ilginin en büyük nedenlerinden biri de 2017 yılından bu yana iki ülke arasında kimlikle seyahat edilebiliyor olması. 2017 yılından bu yana bizim vatandaşlarımız Ukrayna'da iki kent arasında ziyaret yapıyor gibi Antalya'ya gelebiliyor, bu çok önemli bir gelişme" dedi.UKRAYNA ANTALYA ARASINDA 12 AY TARİFELİ SEFER OLMALIBu yıl 800 binden fazla Ukrayna vatandaşının Antalya'yı tatil için ziyaret etmesini beklediklerini de ifade eden Viacheslav Khomenko, "Bu sayı 1 milyonun üzerine de çıkabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ukrayna'dan Antalya'ya 12 ay sürecek tarifeli direkt seferler konulması gerekli. Bu seferlerin olması hem turizmdeki çeşitliliğe katkı sunacak hem de Ukraynalı yatırımcıların Antalya pazarına daha kolay ulaşmasını sağlayacaktır. Bu açıdan direkt sefere büyük önem veriyoruz" diye konuştu. Direkt seferlerin Antalya'ya olduğu kadar Ukrayna'ya da yararı olacağını vurgulayan Khomenko, "Direkt seferler sayesinde yalnızca Ukrayna'dan Antalya'ya gelenler değil Antalya'dan Ukrayna'ya gelenlerin sayısında da ciddi artış yaşanacaktır. Yatırımcılar ve turist olarak Ukrayna'yı ziyaret etmek isteyenler direkt seferler sayesinde çok daha rahat hareket edebilirler" dedi.ANTALYALI YATIRIMCILARI BEKLİYORUZKarşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını da belirten Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, "Sizlerin öncülüğünde Antalyalı yatırımcıları ülkemizde ağırlamak ve yatırım imkanlarını anlatmak isteriz. Hükümetimiz de Türk yatırımcıların ülkemizde olmasına büyük önem veriyor. Her türlü yatırım imkânını sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Görüşmenin sonunda ATSO Başkanı Davut Çetin, Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko'ya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan sulu boya Antalya tablosunu hediye etti.