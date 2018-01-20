Ukrayna'da okumaya gitti, kalbi durdu

İSTANBUL'da lise eğitimini tamamladıktan sonra Uknayna'daki Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne kayıt yaptıran 20 yaşındaki Ozan Gönülcan, kalbine yenik düştü.

İstanbul Avcılar'da oturan, çevresinde sevilen Ozan Gönülcan, geçen yıl Odessa kentindeki 'State Academy of Civil Engineering and Architecture'ye (Odessa Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) kayıt yaptırdı. Geçen 4 Ocak'ta 20 yaşına giren Gönülcan, fenalaştı. Kalp krizi geçiren ve tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ozan Gönülcan'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Gönülcan için Esenyurt'taki Erenler Cemevi’nde tören düzenlendi. Ozan Gönülcan'ın cenazesi yine Esenyurt'taki Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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