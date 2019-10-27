Ukrayna'da kazada ağır yaralandı, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi

UKRAYNA'da geçen ay katıldığı düğün sonrası konvoyda meydana gelen kazada ağır yaralanan Nazlı Cemilegil (47), oğlu Muhammet Cemilegil'in talebiyle ambulans uçakla Bursa Şehir Hastanesi'ne getirildi. Tedavisinin yapıldığı hastanede kendisini ziyarete gelen İl Sağlık Müdürü Özcan Akan'la sohbet eden Cemilegil, "Allah devletimize zeval vermesin. Yurt dışında da bizi yalnız bırakmadı" dedi.

Bursa'da yaşayan ve 7 Eylül'de bir yakınının düğününe katılmak üzere Ukrayna'nın Zaporijya şehrine giden Nazlı Cemilegil, törenin ardından düğün konvoyuna katıldı. Cemilegil, şehir turu attıkları sırada meydana gelen kazada ağır yaralandı. Kazanın ardından Oblasnaya Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Cemilegil, burada yoğun bakımda tedaviye alındı. Ukrayna'da yeterli imkanların olmadığını düşünen Nazlı Cemilegil'in oğlu Muhammet Cemilegil, durumu Sağlık Bakanlığı yetkililerine bildirdi. Muhammet Cemilegil'in talebi üzerine durumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı yetkilileri Nazlı Cemilegil'in Türkiye'de tedaviye devam edilmesini uygun görerek bakanlığa bağlı Hava Operasyon Birimi'ne talimat verdi. Bunun üzerine harekete geçen Hava Operasyon Birimi, ambulans uçakla Nazlı Cemilegil'i Ukrayna'da tedavi gördüğü hastaneden alarak Bursa Şehir Hastanesi'ne getirdi.

'BURSA ŞEHİR HASTANESİ ALT YAPI OLARAK EN GÜÇLÜ ŞEHİR HASTANESİ'

Hastaneye girdiği andan itibaren tedavisine başlanan Cemilegil hakkında İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal'dan bilgi aldı. Daha sonra Topal'a birlikte Nazlı Cemilegil'i ziyaret eden Özcan Akan, Nazlı Ceilegil'in düğüne katılmak için Ukrayna'ya gittiğini ve düğün konvoyunda ağır bir kaza geçirdiğini belirterek, "Kazanın ardından Zaporijya şehrinde Oblasnaya Hastanesi'ne kaldırılıyor. Daha sonra oğlu Muhammet İl Sağlık Müdürlüğü'müze başvurarak, annesinin tedavisinin Bursa'da yaptırmak istediklerini bildiriyor. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak devreye girdik. Sağlık Bakanlığı'ndan Hava Operasyon Birimi ile hareket ederek uçak ambulansla geçtiğimiz günlerde Yenişehir Havaalanı'na hastamızı indirerek Şehir Hastanesi'ne getirdik. Biliyorsunuz Bursa Şehir Hastanesi Türkiye'nin en güzel şehir hastanesi. Alt yapı olarak en güçlü şehir hastanesi. Hastamız bir travma hastası. Şu anda tedavi altına alındı. Bundan sonraki tedavisini bizde devam ettirecektir" dedi.

'KAPSAMLI BİR ORGANİZASYONLA HASTAMIZ BURAYA GETİRİLDİ'

Nazlı Cemilegil'in büyük bir kaza geçirdiğini belirten Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal, "Öncelikle kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Bakanlığımız vatandaşlarımızı yurt dışında da herhangi bir sağlık sorununda yalnız bırakmıyor. Kapsamlı bir organizasyonla hastamız, kendi tercihi ile hastanemize getirildi. Dış merkezde diyafram rüptürü, pelvis kırığı, kalça kemiği kırığı ve omuz kırığı nedeniyle birtakım ameliyatlar geçirmiş, daha sonra da tedavisinin devamı amacıyla hastanemize getirildi. Hastamızı takip sürecine aldık. Kalça kemiğinin durumunu değerlendirip, fiksatür dediğimiz sabitleyiciyi burada çıkarıp hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'

Düğünün ardından konvoya katılmak için arabaya bindiğini daha sonrasını hatırlamadığını söyleyen Nazlı Cemilegil, "Gözümü hastanede açtım. Daha sonra Ukrayna'da tedavi sürecim başladı. Ukrayna'da ameliyatlar geçirdim. Oğlum Muhammet Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Sağ olsunlar, duyarlı davrandılar. Ambulans uçak geldi. Bizi Ukrayna'dan aldılar. Devletimiz sayesinde geldik. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Teyzesi Nazlı Cemilegil'in yanından bir an olsun ayrılmayan Sevile Çinkılıç, kazanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisinin yapıldığı sırada, tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığı da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ambulans uçakla Bursa Şehir Hastanesi'ne getirdiler. Ben buradan devletimize, Sağlık Bakanlığı'na, herkese çok teşekkür ediyorum. Teyzemi Ukrayna'da mağdur bırakmadı." diye konuştu.



