UKOME, UBER hakkındaki kararını verdi

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yapılan toplantıda turizm belgesi ile korsan taşımacılığa karşı yeni kararlar aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı başkanlığında yapılan toplantıya, emniyet, jandarma, ulaşım sektörü temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

3 BİN 613 ARACIN TAŞIMACILIK BELGESİ İPTAL EDİLDİ

2018 yılının ilk 5 ayında, yasal olmayan taşımacılık yapan 6 bin 295 sürücüye 18 milyon 922 bin TL, yasal olmayan taşımacılık ile yolculuk yapan kişilere 2 milyon 165 bin TL para cezası uygulandı. 3 bin 613 aracın taşımacılık belgeleri iptal edildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen D2 Yetki Belgesi ve İBB tarafından verilen Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi amacı dışında kullanılarak mobil uygulamalar üzerinden gayri yasal taşımacılık yapıldığı tespit edilmiştir. Amacı dışında taşımacılığı önlemek için aşağıdaki bir dizi kararlar uygulamaya konulmuştur. Alınan kararlar doğrultusunda denetlemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılacak.

*Şoför hariç en az 7 (yedi) yolcunun, önceden planlanmış ve seyahatin başlangıcından bitimine kadar (iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla) birlikte seyahat etmesi ve bu seyahat listesi taşıtta bulundurması gerekecek.

*Taşımacılar grup yolcu olarak taşıyacakları kişilerin isimlerini 12 saat önceden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün e-rezervasyon sistemine bildirecek. Denetimler esnasında e-rezervasyon sisteminde bulunmayan kişilerin taşınması durumunda Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi geçersiz sayılacak.

*Taşıt üzerinde ayırıcı özellikte Turizm Taşımacılığı ile ilgili Bilgi Bandı (çıkartma) bulundurulacak.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Amacı dışında taşımacılık yapıldığı tespit edildiğinde; binici İhlal Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi iptal edilir ve 6 ay boyunca yeni bir Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenmez. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 6 ay süreyle askıya alınır. İkinci ihlal Tüm Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgeleri iptal edilir ve 2 yıl boyunca herhangi bir taşımacılık türünde yeni belge düzenlenmez. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 2 yıl süreyle askıya alınır. Ayrıca el değiştirmiş olsa dahi, amacı dışında kullanılan taşıtların şase numaraları belirlenerek İBB Toplu Ulaşım E-ruhsat sistemi üzerinden "Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenemez" ibaresi eklenir ve bu araçlar kara listeye alınır. Kara listeye alınan araçlara ait liste TUDES'te ve İBB TUHİM internet sitesinde yayınlanacaktır. Yapılan denetim sonucunda amacı dışında taşımacılık yapan taşımacılar ile sözleşmeli seyahat acenteleri 1618 sayılı kanun kapsamındaki yaptırımlar için ilgili kuruma bildirilecektir. Turizm çekim alanlarında özel ekipler tarafından denetimler gerçekleştirilecektir."