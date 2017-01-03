UHİM,"Manipülasyonların Kıskacında İslam" adıyla hazırladığı raporu açıkladı

Enver ALAS/İSTANBUL,() Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM) 'Manipülasyonların kıskacında İslam' adıyla hazırladığı raporu, düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. UHİM Genel Başkanı Ayhan Küçük, Genel Sekreter Veysel Başar ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Sultanahmet'te bir restoranda düzenlenen basın toplantısında raporun içeriği ve detayları basın mensuplarıyla paylaşıldı.



Raporla ilgili bilgi veren Veysel Başar, İslam dünyasının son 200 yıldır siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda Batı dünyasının manipülasyonlarıyla karşı karşıya olduğunu, bu süreçte İslam'ın hedef alınarak yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Manipülasyonun yedi başlık altında raporda ele alındığını belirten Başar, bunlar üzerine açıklamalarda bulundu.



RAPORDAKİ BAŞLIKLAR



Veysel Başar, rapordaki manipülasyonların "İslam'ın temel kavramlarına karşı, İslam'ın kutsal değerlerine karşı, dini vecibelere karşı, farklı İslam algıları oluşturma yoluyla, özgürlük söylemi üzerinden ve itibarsızlaştırma yoluyla" şeklinde belirlenen başlıklar altında hazırlandığını dile getirdi.



İLİŞKİLENDİRME YOLUYLA MANİPÜLASYON



Bunlardan 'İslam ile ilişkilendirme yoluyla yapılan manipülasyona vurgu yapan Başar, "İslam sürekli olarak, 'terör', 'şiddet', 'gericilik', gibi olumsuz kavramlarla ilişkilendirilmekte, bu kavramların İslam'ın özünde var olduğu algısı oluşturulmaktadır. Medya organlarında sürekli olarak İslam'ı terörle bağdaştıran yayınlar yapılmakta, Hollywood endüstrisi bu algıyı güçlendirecek filmler üretmekte, Oscar ödülleri bu anlayışa göre çekilmiş filmleri ödüllendirmekte, bağımsız olduğu iddiasındaki sivil toplum kuruluşları zihinlerde İslam'la terörü aynileştirecek araştırma ve raporlar hazırlamakta, siyasiler beyanlarında sıklıkla bu gerçek dışı iddiayı dillendirmektedir" dedi.



"MEZHEP SAVAŞLARININ ZEMİNİ HAZIRLANMAKTADIR"



Manipülasyonlarla "İslam inancının temelinde yer alan 'cihat', 'şeriat', 'hilafet' gibi birçok kavrama olumsuz anlamlar yüklenmektedir" diyen Başar şunları söyledi:



"İslam dünyasının etki gücünü zayıflatmayı hedefleyen manipülasyonlarla, Müslümanlar fikri ve siyasi olarak parçalanmakta, mezhepçilik virüsüyle Şii-Sünni olarak ikiye bölünmek istenmekte ve böylece mezhep savaşlarının zemini hazırlanmaktadır. Son dönemde Irak ve Suriye'de yaşanan kaos ve içsavaş ortamı bu virüsün İslam coğrafyasında geldiği tehlikeli boyutu gözler önüne sermektedir. Öte yandan 'Ilımlı İslam', 'Radikal İslam' gibi tanımlamalarla birden fazla İslam varmış gibi bir algı oluşturulmaktadır."



"MÜTEDEYYİN KESİMİ HEDEF ALAN KAMPANYALAR DÜZENLENMEKTEDİR"



Veysel Başar, manipülasyonun 'karalama kampanyaları' ve 'itibarsızlaştırma yoluyla' bazı şahıs ve kurumlara yönelik raporda yer aldığını ifade etti. Başar, "Bu süreçlerde söz konusu şahıs ve kurumlardan çok, onların temsil etme çabası içinde olduğu değerler yıpratılmaktadır. Deniz Feneri ve Ensar Vakfı'na karşı yürütülen kampanyalarda görüldüğü gibi, genellikle münferit bir hadise üzerinden tüm mütedeyyin kesimi hedef alan kampanyalar düzenlenmektedir" dedi.



Genel Sekreter Başar, rapora göre manipülasyonların hayata geçirilmesinde yazılı, görsel ve sosyal medya, çeşitli kültür sanat kurumları, akademiler ve sivil toplum kuruluşları ile terör örgütlerinin araç olarak kullanıldığına dikkat çekti. Başar, raporun İslam ile ilgili oluşturulan olumsuz algıların yıkılmasına katkı sağlaması temennisinde de bulundu.

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