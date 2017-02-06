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UHİM, 2016'da dünyada yaşanan 'hak ihlalleri raporu'nu açıkladı

     Enver ALAS-Cemal KÖYÜK/İSTANBUL, () ULUSLARARASI Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), 2016'da dünyada yaşanan hak ihlalleriyle ilgili hazırladığı raporunu açıkladı. Rapor, siyaset, çevre, sağlık, kültür-sanat,...

UHİM, 2016'da dünyada yaşanan 'hak ihlalleri raporu'nu açıkladı

 

 

 Enver ALAS-Cemal KÖYÜK/İSTANBUL, () ULUSLARARASI Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), 2016'da dünyada yaşanan hak ihlalleriyle ilgili hazırladığı raporunu açıkladı. Rapor, siyaset, çevre, sağlık, kültür-sanat, ekonomi, medya, toplum ve eğitim olmak üzere 8 başlık altında toplandı.

UHİM Başkanı Ayhan Küçük, Malta Köşkü'nde düzenldediği basın toplantısıyla raporla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayhan Küçük, küresel sistemin siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik yollarla müdahalelerde bulunduğunu, taşeron terör örgütlerinin ise ABD ve Avrupa'ya vekalet ettiğini belirtti. Küçük, "IŞİD, PKK, PYD, YPG, DHKP-C gibi terör örgütleri, kendisini besleyen üst aklın tetikçiliğini yapmaktadır" dedi.
"İSLAM'IN KUTSALLARI HEDEF ALINIYOR"

İslam düşmanlığının Batı'da 2016 yılında da yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Ayhan Küçük, İslam'ın kutsal değerlerinin hedef alınarak yıpratıldığını ifade etti. Küçük, "Uluslararası kuruluşlar, Filistin'den Arakan'a, Doğu Türkistan'dan Suriye'ye kadar dünyanın dört bir yanında devam eden ihlaller karşısında inisiyatif almamaktadırlar. 2016'da Halep'te yaşananlar karşısında Birleşmiş Milletler (BM)'in müdahalede bulunmaması yapının işlevselliğini ortaya koymuştur" diye konuştu.
MEDYA ELEŞTİRİSİ

Küresel medyanın yayın politikalarını eleştiren Ayhan Küçük, "İslam'ı hedef alan manipülasyonlar medya aracılığıyla kitleselleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK SORUNU

Ayhan Küçük, raporun sağlık başlığı altında hazırlanan kısmıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Son 40 yılda obezite hastalarının sayısı 105 milyondan 641 milyona çıktı. Obez ve aşırı kiloluların toplam yasısı 2,1 milyardır. Bu sayı açlık sorunu yaşayan insanların yasısından fazladır. BM'nin raporuna göre dünyada 29 milyon uyuşturucu bağımlısı bulunmakta ve her yıl 207 bin kişi uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Yeşilay verilerine göre 1,3 milyar kişi sigara içmekte, sigara ve tütün kullanımı nedeniyle her yıl 5 milyon kişi yaşamını yitirmektedir."

Toplantıda ayrıca raporda yer alan diğer başlıklar da sırayla anlatıldı.

(FOTOĞRAF)

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